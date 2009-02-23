В Херсонской области два человека умерли от отравления алкоголем, еще один находится в реанимации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении МЧС в Херсонской области, 22 февраля в 12.00 в районную больницу г. Голая Пристань были доставлены трое наемных рабочих из села Краснознамянка с предварительным диагнозом «отравление алкогольными напитками».

По пути в больницу два из них – 41-летний мужчина и 53-летняя женщина умерли. Еще один пострадавший, 41-летний мужчина, сейчас находится в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести.

Проводится расследование всех обстоятельств несчастного случая.