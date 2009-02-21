Как создать свой "Лас-Вегас" при облцентре

В Херсоне планируется создание загородного игорного городка «Херсонский Вегас».

Об этом сказано в проекте Стратегии развития Херсона до 2029 г., разработанной мэрией города.

Согласно Стратегии, текстом которой располагает УНИАН, до 2014 г. планируется вынести все игровые заведения за черту города, создав специальный городок развлечений.

Финансирование программы предполагается как за счет городского бюджета, так и за счет привлечения частных инвестиций. При этом из горбюджета в 2009-2012 гг. предлагается выделять по 150 тыс. грн. в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, мэр города Владимир САЛЬДО подготовил официальные запросы в Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Украины, в которых указана необходимость срочного наведения порядка в игорном бизнесе.

Херсонская облгосадминистрация также намерена в 2009 г заняться сносом игровых автоматов на улицах населенных пунктов.

Так, распоряжением председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА от 25 ноября 2008 года №1551, областной комиссии по вопросам лицензирования тотализаторов и игровых заведений при ОГА поручено обратиться к органам местного самоуправления с рекомендацией предложить владельцам игровых заведений вынести их за пределы населенных пунктов.