В библиотеке неделю ищут скунса

Библиотека в городе Алленсвилль, штат Пенсильвания, не работает уже неделю. Причина – скунс, который поселился в здании. Об этом пишет The Lewistown Sentinel.

Животное, облюбовавшее библиотеку, пока никто не может найти. Но одно ясно – чрезвычайно неприятный запах, вырабатываемый анальными железами животного, идет изнутри здания.

"Запах просто ошеломляющий", – поделилась впечатлениями директор библиотеки Кэрол Вейтч. По ее словам, ситуация сложилась, конечно, забавная, но в то же время и серьезная.

Все попытки изловить животное не увенчались успехом – несмотря на то, что в здании работает профессиональный капканщик. По мнению одного из представителей местных властей, причина в том, что скунс никогда и не пробирался в библиотеку.

Чиновник считает, что скунс находится вне здания, поблизости от воздухозаборника вентиляционной системы. Только это, по его мнению, может объяснить то, что запах чувствуется как внутри, так и снаружи здания.

Сотрудники библиотеки рассказали, что среди их клиентов много школьников и пожилых людей, которые не могут поехать в другой город и воспользоваться услугами местного книгохранилища.

Лента.ру