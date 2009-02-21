Тимошенко попробует выполнить 13-е требование автоперевозчиков

Правительство предложит ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость для ввозимых в Украину большегрузных автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера в ходе совещания с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков.

«Речь идет о подвижном составе, который ввозится и не производится в Украине и который является главным средством работы. Я думаю, что мы с Минфином сегодня посмотрим, в чем там претензии, какая стоимость вопроса… И если мы с Минфином найдем взаимопонимание, то на следующую сессионную неделю внесем это (вопрос о нулевой ставке – УНИАН) в зал (парламента – УНИАН)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, в июле 2008 года представители Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) пикетировали здание КГГА, протестуя против запрета с 1 июня 2008 года на въезд большегрузных автомобилей в Киев. АсМАП тогда выдвинула к правительству ряд требований, большинство из которых Кабмин удовлетворил.

Однако, как сообщил 9 июля 2008 года президент АсМАП Леонид КОСТЮЧЕНКО, из 13 требований не удовлетворено требование о введении нулевой ставки НДС на ввоз подвижного состава – грузовых автомобилей.

«Не согласовал министр финансов вопрос о введении нулевой ставки НДС на ввоз подвижного состава», – отметил он.

В то же время, по словам Л.КОСТЮЧЕНКО, премьер-министр поручила продолжить работу над этим вопросом, в частности, изучить опыт таких ставок в других странах.

По словам президента АсМАП, нулевые ставки действуют, в частности, в России и Польше.