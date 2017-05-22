Волонтеры презентуют мобильное приложение, которое будет собирать деньги для АТО
В понедельник, 22 мая в 13:00 в УКМЦ (ул. Крещатик, 2) состоится презентация мобильного приложения Wake App in Peace, который поможет волонтерам собирать деньги на нужд армии.
Приложение представляет собой будильник, который уже можно скачать в GoogleMarket и AppStore. За каждую «проспанную» минуту приложение будет перечислять деньги на помощь украинским военным.
Сигналом будильника станет песня «Колыбельная», слова к которой написал Сергей Жадан, а выполнили «Линия Маннергейма» и Саша Кольцова (группа «Крихітка»).
Спикеры:
- Виталий Дейнега, основатель «Вернись живым»;
- Сергей Жадан, автор песни «Колыбельная»;
- Саша Кольцова (группа «Крихітка»), исполнительница песни «Колыбельная»;
- Олег Каданов, исполнитель и автор музыки песни «Колыбельная» ;
- Артем Карелин, автор идеи приложения.
Больше информации и аккредитация:
savelife.media@gmail.com и 050-8000-167 (Вера Прохира)