Волонтеры презентуют мобильное приложение, которое будет собирать деньги для АТО

В понедельник, 22 мая в 13:00 в УКМЦ (ул. Крещатик, 2) состоится презентация мобильного приложения Wake App in Peace, который поможет волонтерам собирать деньги на нужд армии.

Приложение представляет собой будильник, который уже можно скачать в GoogleMarket и AppStore. За каждую «проспанную» минуту приложение будет перечислять деньги на помощь украинским военным.

Сигналом будильника станет песня «Колыбельная», слова к которой написал Сергей Жадан, а выполнили «Линия Маннергейма» и Саша Кольцова (группа «Крихітка»).

Спикеры:

- Виталий Дейнега, основатель «Вернись живым»;

- Сергей Жадан, автор песни «Колыбельная»;

- Саша Кольцова (группа «Крихітка»), исполнительница песни «Колыбельная»;

- Олег Каданов, исполнитель и автор музыки песни «Колыбельная» ;

- Артем Карелин, автор идеи приложения.

Больше информации и аккредитация:

savelife.media@gmail.com и 050-8000-167 (Вера Прохира)