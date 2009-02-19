В Полтаве горело здание областной филармонии

Сегодня около 11 утра возник пожар в здании областной филармонии в Полтаве, расположенном по ул. Гоголя, 10.

Как сообщил начальник центра пропаганды ГУ МНС в Полтавской области Виталий ШКАРЕВСКИЙ, на тушении пожара задействованы 9 единиц техники.

По словам В.ШКАРЕВСКОГО, человеческих жертв и пострадавших нет. Также пожар не угрожает соседним домам.

„Пока версий относительно причины воспламенения нет. Это выяснится после проведения следствия”, - сказал В.ШКАРЕВСКИЙ