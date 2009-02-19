В Полтаве горело здание областной филармонии
15:19, 19 февраля 2009Разное
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Версий относительно причин пока нет
Сегодня около 11 утра возник пожар в здании областной филармонии в Полтаве, расположенном по ул. Гоголя, 10.
Как сообщил начальник центра пропаганды ГУ МНС в Полтавской области Виталий ШКАРЕВСКИЙ, на тушении пожара задействованы 9 единиц техники.
По словам В.ШКАРЕВСКОГО, человеческих жертв и пострадавших нет. Также пожар не угрожает соседним домам.
„Пока версий относительно причины воспламенения нет. Это выяснится после проведения следствия”, - сказал В.ШКАРЕВСКИЙ
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