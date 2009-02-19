Климат влияет на политические решения

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет) представила на рассмотрение в правительство разработанный ведомством проект климатической доктрины РФ. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Бедрицкий.

"Мы подготовили и представили на согласование в правительство климатическую доктрину", - сказал он. По словам А.Бедрицкого, доктрина должна сформировать систему взглядов на роль климата в жизнедеятельности россиян, в том числе она будет оказывать влияние на политические и социальные решения.

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