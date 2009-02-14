На Харьковщине в пожаре погибли три человека

В результате пожара в частном доме в селе Синиха Купянского района Харьковской области погибло три человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, пожар произошел сегодня в одном из частных домов.

Установлено, что вследствие незначительного загорания и тления дивана задохнулись дымом хозяин дома 1957 г.р., его жена 1954 г.р. и женщина 1945 г.р.