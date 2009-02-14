На Харьковщине в пожаре погибли три человека
18:42, 14 февраля 2009Разное
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Трагедия в селе Синиха
В результате пожара в частном доме в селе Синиха Купянского района Харьковской области погибло три человека.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, пожар произошел сегодня в одном из частных домов.
Установлено, что вследствие незначительного загорания и тления дивана задохнулись дымом хозяин дома 1957 г.р., его жена 1954 г.р. и женщина 1945 г.р.
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