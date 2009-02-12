ГАИ уберет траурные венки и памятники с дорог

Вопросы необходимости демонтажа ритуальных знаков вдоль автодорог поднимались и обсуждались на прошлой неделе на совместном совещании Укравтодора, Министерства транспорта и ГАИ МВД Украины.

Говорилось, что установка ритуальных знаков (венков, памятников, фотографий и прочего) погибшим на местах ДТП вдоль полос, отведенных для автомобильных дорог, ухудшает безопасность движения. "Наличие ритуальных знаков ухудшает эстетичный вид дорог, отрицательно влияет на участников дорожного движения и может стать сопутствующей причиной совершения ДТП, - цитирует сообщение Минтранса сайт “Салон Дона и Басса”. - Практически ни в одной развитой стране центральной Европы не встречаются ритуальные знаки погибшим в ДТП на обочинах дорог".

Кроме того, это еще и противоречит закону. Так, согласно ст. 9 закона Украины "Об автомобильных дорогах" запрещено устанавливать в пределах отведенной полосы объекты, которые не являются составляющими автомобильных дорог, без согласования с их владельцами.

По результатам совещания, было принято решение демонтировать ритуальные памятные знаки силами сотрудников ГАИ и дорожных предприятий.