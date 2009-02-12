В космосе столкнулись российский и американский спутники

На земной орбите впервые столкнулись два спутника связи. Как сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), российский и американский спутники столкнулись примерно в 800 км над территорией Сибири. В результате столкновения образовалось два облака обломков.

О каком российском спутнике идет речь, пока не ясно. Спутник США принадлежит консорциуму компаний во главе с Motorola.

Представители NASA также отметили, что окончательные масштабы произошедшего будут понятны только спустя несколько недель. Они уточнили, что угроза Международной космической станции невелика, так как она вращается на более низкой орбите, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. Специалисты продолжают следить за ситуацией и изучать другие возможные последствия.