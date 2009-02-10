Минтранс за равные условия для всех автоперевозчиков

Министерство транспорта и связи Украины выступает за прозрачность в вопросе регулирования отношений между государством и автоперевозчиками и создание равных условий для всех автоперевозчиков.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба министерства, комментируя заявление Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) относительно непрозрачности нового Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

Как отмечают в министерстве, новый Порядок проведения конкурса разработан с учетом предложений забастовочных комитетов перевозчиков и общественных организаций, на основе изучения опыта европейских стран.

“Если до этого времени преимущество тому или иному перевозчику отдавалось исходя из субъективной оценки кого-то из членов конкурсного комитета, то в соответствии с новым Порядком победитель будет определяться с помощью балльной системы”, - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, новый Порядок определяет четкие принципы конкурсного отбора и позволяет максимально нивелировать человеческий фактор при проведении конкурса.

В частности, в соответствии с новым Порядком, конкурсный комитет должен состоять 50/50 из представителей государственной власти и негосударственных органов (общественных и профсоюзных организаций). При этом в состав конкурсной комиссии или ее рабочий орган не допускаются лица, которые представляют интересы отдельных перевозчиков.

В министерстве отмечают, что ВААП согласовала проект нового Порядка перед его принятием.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков (ВААП) 4 февраля т.г. пикетировала Министерство транспорта и связи с требованием к правительству отстранить от должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Леонида СЕРГИЕНКО.

Как сообщил глава ВААП Виталий РЕВА, в министерстве «создана вертикаль коррупции». Также В.РЕВА отметил, что рабочий орган по проведению конкурсов на перевозки пассажиров сформирован вопреки требованиям законодательства, при этом в состав конкурсного комитета Госавтотрансадминистрации не включены представители профессиональных общественных организаций.

В то же время, в министерстве отмечали, что ВААП не устраивает состав конкурсного комитета, поскольку глава Ассоциации Виталий РЕВА отстранен от членства в нем.

3 декабря 2008 года Кабинет министров Украины утвердил своим постановлением «Порядок проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования».