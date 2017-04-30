Арт-город на Троицкой площади

С 30 апреля по 14 мая приходи на Троицкую площадь!

Именно здесь, на Троицкой площади в Киеве возле стадиона «Олимпийский» - с 30 апреля по 14 мая будет проходить уникальный культурно-художественный проект для семейного отдыха.

Киевлян и гостей города ждет разнообразная развлекательная программа, которая рассчитана на людей разного возраста. Но особое внимание уделено именно семейному отдыху и детям.

В этот период на Троицкой площади развернется настоящий арт-город. Здесь расположится концертная сцена, детская зона, зона мастер-классов, зона выставок-продаж, информационная зона. Поэтому, несомненно, каждый найдет здесь себе развлечение по душе!

На главной концертной сцене будут проходить концерты с участием солистов, хора, балета и симфонического оркестра Национальной оперетты Украины, а также Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П. Вирского, Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, Киевского академического муниципального духового оркестра, детских и взрослых фольклорных коллективов («Калина», «Горлица-Арт», «Берегиня», Днепр»), хореографических коллективов («Цветы Украины», «Фламинго»), джазовых коллективов, участников проекта «Х-фактор» и конкурса «Голос. Дети», известных украинских исполнителей и групп: KOZAK SYSTEM, Gypsy Lyre, Маричка Бурмака, ManSound, Kira Mazur, Paul Manandise, КІЅНЕ, Фиолет, Клей Угрюмого, ARLETT, Павел Табаков, Аntonina Project (Тоня Матвиенко), ТАРТАК, Вирский, VRODA, Анжелика Рудницкая, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

Расписание концертов: 30 апреля, 2, 7, 9 и 14 мая в 16:00; 10 и 12 мая в 19:00.

После концертов будут проводиться Meet&Greet с артистами, что предполагает общение, автограф-сессию и фотосессию с любимыми исполнителями. Подробнее – в программе мероприятий.

Не будет скучать и малыши! Каждый день - в специально оформленной детской зоне - на нее ждут разнообразные развлекательные мероприятия, мастер-классы, аниматоры, детские квесты и прочее. Ежедневно с 15:00 до 18:00.

Взрослые также смогут научиться чему-то новому и полезному во время выставок и мастер-классов от народных мастеров. Ежедневно: с 15:00 до 19:00. Культурно-художественный проект по организации работы развлекательной зоны на Троицкой площади будет проходить при поддержке Киевской городской государственной администрации, Департамента культуры исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, Киевского национального академического театра оперетты.

Приходи на Троицкую площадь и почувствуй себя в культурном центре Европы!