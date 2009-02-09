Партия противников капитализма учреждена во Франции

Во Франции учреждена партия противников капитализма. Новая антикапиталистическая партия (НАП) создана на базе самораспустившейся Революционной коммунистической лиги.

Инициатором создания новой политической силы выступил Оливье Безансно (Olivier Besancenot), кандидат в президенты Франции в 2002 и 2007 гг., один из популярных левых политиков-троцкистов.

На учредительном съезде партии, который прошел в парижском предместье Сен-Дени, О.Безансно обрушился с критикой на президента Франции Николя Саркози, чья политика "лишь усиливает кризис".

Представители НАП убеждены, что мировой финансовый кризис доказал несостоятельность либеральной капиталистической модели, передает Associated Press. Партия намерена мобилизовать сопротивление народных масс, поднять общество на новые антиправительственные манифестации. В партии уже состоят около 9 тыс. человек, среди которых защитники окружающей среды, антиглобалисты, представители профсоюзов. В ближайшее время члены НАП примут решение о целесообразности сотрудничества с Французской коммунистической партией и другими левыми движениями.

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