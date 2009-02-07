В Хмельницкой области перевернулась цистерна с пятью тоннами бензина

В Хмельницкой области, на автодороге Дунаевцы – Старая Ушица, вблизи села Мушкутинцы Дунаевецкого района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась автоцистерна, перевозившая около 5 тонн бензина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасатели МЧС, оперативно прибывшие на место, предотвратили возгорание цистерны.

Экологическая инспекция констатировала, что ущерб окружающей среде не нанесен. Координирование аварийно-спасательных работ осуществляла опергруппа ГУ МЧС.