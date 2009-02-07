В Хмельницкой области перевернулась цистерна с пятью тоннами бензина
16:30, 07 февраля 2009Разное
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Возгорания не допустили
В Хмельницкой области, на автодороге Дунаевцы – Старая Ушица, вблизи села Мушкутинцы Дунаевецкого района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась автоцистерна, перевозившая около 5 тонн бензина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасатели МЧС, оперативно прибывшие на место, предотвратили возгорание цистерны.
Экологическая инспекция констатировала, что ущерб окружающей среде не нанесен. Координирование аварийно-спасательных работ осуществляла опергруппа ГУ МЧС.
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