Автокатастрофы в Херсонской области - два человека погибли

В Херсонской области в результате двух автокатастроф два человека погибли, еще три – травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, одно ДТП произошло 6 февраля в Бериславском районе на 92-м километре трассы Марьянское – Берислав, из-за сильного тумана столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-2107 и «Шевроле». В результате ДТП 32-летний мужчина погиб на месте, а еще три человека, которые получили ранения, доставлены работниками скорой помощи в Бериславскую районную больницу.

В тот же день на 179-м километре трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск, неподалеку от поселков Посад-Покровское, произошло столкновение двух грузовиков. В результате на месте ДТП погиб мужчина - житель г. Таврийск.

По обоим ДТП ведется следствие.