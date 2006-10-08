На Подоле в Киеве горел памятник архитектуры

Мощный пожар произошел прошлой ночью на Подоле в Киеве – горел нежилой двухэтажный дом на Набережном шоссе, 4, рядом с Почтовой площадью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило ночью, 8 октября, в 01.53 .

По указанному адресу были направлены пожарно-спасательные расчеты из двух ближайших центральных пожарных частей. Столб пламени от пожара был виден издалека. Спасатели прибыли на место через 8 минут, на этот момент большая часть крыши деревянного дома была охвачена огнем. Когда стало понятно, что без помощи не обойтись, был объявлен повышенный ранг пожара «Пожар - 2» и к месту направились дополнительные подразделения спасателей на основной и специальной пожарной технике. До тушения пожара было привлечено 8 единиц основной и 4 единицы специальной техники, около 40 человек личного состава пожарно-спасательной службы столицы.

Пожарные боролись с пламенем свыше часа, еще на протяжении определенного времени проливали и разбирали тлеющие конструкции дома. В результате пожара огнем повреждено и разобрано 300 квадратных метров деревянных конструкций дома.

Причина пожара и убытки сейчас выясняются.

По словам владельцев, дом 15х30 метров является памятником архитектуры и имеет историческую ценность.