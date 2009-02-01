В Зимбабве солдатам не дают оружия, чтоб избежать грабежей и бунта

Руководство армии Зимбабве ввело строгие ограничения на выдачу оружия младшим военным чинам и солдатам, сообщает местное агентство ZimOnline со ссылкой на высокопоставленного офицера вооруженных сил страны. Ограничения связаны с опасениями, что вооруженные военные, недовольные тяжелым экономическим положением, могут поднять бунт против своих начальников или устроить грабежи.

Как сообщил собеседник, все военнослужащие, которым выдается на руки оружие и боеприпасы для выполнения заданий руководства, проходят тщательное обследование. Командирам также предписано следить, чтобы группы вооруженных солдат долгое время не находились далеко от территории воинских частей. В такой ситуации, по мнению военных, солдаты могут сговориться и устроить беспорядки.

Некоторые военнослужащие, как сообщил источник, симпатизируют оппозиции и имеют связи с ней, что также вызывает опасения начальников. В отличие от высокопоставленных военных, денежное довольствие рядовых и младших чинов невелико, что уравнивает их положение с другими бюджетниками.

Первые ограничения на выдачу оружия в зимбабвийской армии были введены еще в декабре, когда группа вооруженных военных устроила грабежи в столице страны Хараре, требуя, чтобы их денежное довольствие выдавалось в иностранной валюте.

За последнее время также отмечены акты неповиновения. Несколько недель назад солдаты начали грабить магазины, выкрикивая, что их денежное содержание слишком мало, чтобы прокормиться. Военные забирали у торговцев, фермеров и банковских служащих не только деньги, но даже еду и одежду. Некоторые из них дезертировали в соседние страны, где есть возможность заработать больше в качестве охранников.

В настоящее время, по некоторым данным, численность вооруженных сил Зимбабве составляет около 35-40 тысяч человек. Они состоят из армии и военно-воздушных сил, на вооружении которых стоят различные образцы оружия, включая советское.

Лента.ру