Участники Украинского ланча в Давосе (фоторепортаж)

Участники Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе во время Всемирного экономического форума, обсуждали пути выхода Украины из кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука, Фонд и международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne провели в Давосе 5-ю Украинскую ланч-конференцию. На это мероприятие, которое проводится во время Всемирного экономического форума, с 2005 года собираются представители деловых и политических кругов мира для обсуждения ситуации в Украине и перспектив ее развития. Темой 5-й ланч-конференции стал поиск путей выхода из сегодняшнего экономического и политического кризиса в Украине.

«Сегодня в Украине - критическая ситуация. По оценкам всех экономистов, Украина пострадала от кризиса больше всех. Мы переживаем экономический и политический кризис, возможны серьезные социальные последствия», - сказал, открывая ланч-конференцию ее инициатор, украинский общественный деятель и бизнесмен Виктор ПИНЧУК.

В то же время он отметил, что у Украины в этой ситуации есть и ряд преимуществ, а также причин оптимистично смотреть в будущее. «Украина уже переживала тяжелые времена, это для нее не в первый раз. У нее есть подобный опыт. Сегодня главные вопросы – когда и как выходить из кризиса», - сказал В.ПИНЧУК.

Первым шагом по выходу из кризиса выступавшие на ланч-конференции считают, достижение согласия между разными институтами и ветвями власти в Украине.

«Главные проблемы – это внутренние проблемы, которые необходимо решить, - подчеркнул в своем выступлении бизнесмен и общественный деятель Джордж СОРОС. – Нужно согласие внутри власти. Сегодня в этих отношениях чувствуется холод, и такие вещи разочаровывают все остальные страны. Это никого не радует».

Похожее мнение высказал и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, который отметил необходимость решения внутренних проблем, объединения усилий власти и оппозиции в реализации плана антикризисных действий. Одним из пунктов такого плана Г.НЕМЫРЯ назвал создание национального антикризисного агентства по примеру Великобритании.

В свою очередь, экс-спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК выразил скептическое отношение к возможности быстрого выхода из политического кризиса в стране. «Система политического хаоса – это вопрос, который не будет решен после кризиса. У вас в Европе актеры немного лучше, но мы все время совершенствуемся», - пошутил он.

*** Украинская ланч-конференция, которую Фонд Виктора Пинчука проводит с 2005 года, стала традиционным мероприятием в Давосе. Целью конференции является продвижение Украины среди западных элит и содействик лучшему пониманию ее политического и инвестиционного климата. В этом году тема конференции — «Кризис. Пути преодоления» ("Crisis: In & Out").

Фото Сергея Ильина / Фонд Виктора Пинчука / УНИАН