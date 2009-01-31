Участники Украинского ланча в Давосе (фоторепортаж)
"Главные проблемы – внутренние проблемы"
Участники Украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе во время Всемирного экономического форума, обсуждали пути выхода Украины из кризиса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука, Фонд и международная инвестиционно-консалтинговая компания EastOne провели в Давосе 5-ю Украинскую ланч-конференцию. На это мероприятие, которое проводится во время Всемирного экономического форума, с 2005 года собираются представители деловых и политических кругов мира для обсуждения ситуации в Украине и перспектив ее развития. Темой 5-й ланч-конференции стал поиск путей выхода из сегодняшнего экономического и политического кризиса в Украине.
«Сегодня в Украине - критическая ситуация. По оценкам всех экономистов, Украина пострадала от кризиса больше всех. Мы переживаем экономический и политический кризис, возможны серьезные социальные последствия», - сказал, открывая ланч-конференцию ее инициатор, украинский общественный деятель и бизнесмен Виктор ПИНЧУК.
В то же время он отметил, что у Украины в этой ситуации есть и ряд преимуществ, а также причин оптимистично смотреть в будущее. «Украина уже переживала тяжелые времена, это для нее не в первый раз. У нее есть подобный опыт. Сегодня главные вопросы – когда и как выходить из кризиса», - сказал В.ПИНЧУК.
Первым шагом по выходу из кризиса выступавшие на ланч-конференции считают, достижение согласия между разными институтами и ветвями власти в Украине.
«Главные проблемы – это внутренние проблемы, которые необходимо решить, - подчеркнул в своем выступлении бизнесмен и общественный деятель Джордж СОРОС. – Нужно согласие внутри власти. Сегодня в этих отношениях чувствуется холод, и такие вещи разочаровывают все остальные страны. Это никого не радует».
Похожее мнение высказал и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, который отметил необходимость решения внутренних проблем, объединения усилий власти и оппозиции в реализации плана антикризисных действий. Одним из пунктов такого плана Г.НЕМЫРЯ назвал создание национального антикризисного агентства по примеру Великобритании.
В свою очередь, экс-спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК выразил скептическое отношение к возможности быстрого выхода из политического кризиса в стране. «Система политического хаоса – это вопрос, который не будет решен после кризиса. У вас в Европе актеры немного лучше, но мы все время совершенствуемся», - пошутил он.
|Народный депутат Украины Арсений Яценюк, филантроп, основатель благотворительной организации ”Open Society Institute” Джордж Сорос, украинский бизнесмен, основатель группы компаний ”Интерпайп”, меценат Виктор Пинчук, экс-комиссар ЕС по внешним связям, канцлер Оксфордского университета, сопредседатель Международной кризисной группы (International Crisis Group) Крис Паттен, вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря и колумнист газеты ”Нью-Йорк Таймс” (”The New York Times”) Томас Фридман во время Украинского ланча
|Основатель корпорации ”Microsoft” Билл Гейтс во время Второго Круглого стола по проблемам филантропии ”От филантрокапитализма к фалантрокризису”
|Учредитель благотворительной организации ”Open Society Institute” Джордж Сорос во время Украинского ланча
|Актер и филантроп Джет Ли, основатель корпорации ”Microsoft” Билл Гейтс и редактор экономики журнала ”The Economist”, автор книги ”Филантрокапитализм” Мэтью Бишоп
|Совладелец и финансовый директор компании ”ArcelorMittal” Адитья Миттал
|Экс-спикер Грузии, лидер партии ”Демократическое движение - Единая Грузия” Нино Бурджанадзе
|Британский бизнесмен и благотворитель сэр Ричард Бренсон и индийский бизнесмен и филантроп, лауреат Нобелевской премии мира 2006 Мухаммед Юнус
|Основатель Фонда Братьев Кличко Виталий Кличко во время Второго Круглого стола по проблемам филантропии ”От филантрокапитализма к филантрокризису”
|Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева
|Основатель группы компаний ”Интерпайп” Виктор Пинчук с женой, председателем Фонда ”АнтиСПИД” Еленой Франчук
*** Украинская ланч-конференция, которую Фонд Виктора Пинчука проводит с 2005 года, стала традиционным мероприятием в Давосе. Целью конференции является продвижение Украины среди западных элит и содействик лучшему пониманию ее политического и инвестиционного климата. В этом году тема конференции — «Кризис. Пути преодоления» ("Crisis: In & Out").
Фото Сергея Ильина / Фонд Виктора Пинчука / УНИАН