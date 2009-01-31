В Ираке уничтожили памятник ботинку, брошенному в Буша

Памятник брошенному в Джорджа Буша ботинку в иракском городе Тикрит уничтожен. Об этом 30 января сообщает агентство DPA.

Памятник ботинку был открыт на территории тикритского сиротского приюта 29 января. Автор выкрашенной под бронзу пластиковой скульптуры Лайз аль-Амари (Laith al-Amari) заявил, что не стоит воспринимать сооружение памятника как политический шаг. Однако уже 30 января городские власти приказали руководству приюта уничтожить ботинок. Приказ был немедленно выполнен.

Власти объяснили уничтожение памятника тем, что он располагался на территории приюта, и тем самым в политику вовлекаются дети. Воспитанники приюта помогали скульптору сооружать статую.

Иракский журналист Мунтазер аль-Зайди бросил ботинок в Джорджа Буша в ходе его выступления в Багдаде 14 декабря. Поскольку тогда до истечения президентских полномочий Буша оставалось около месяца, журналист крикнул: "Это прощальный поцелуй, собака!". Аль-Зайди арестован, ему предъявлено обвинение в нападении на главу иностранного государства. Однако его поступок вызвал волну одобрительных отзывов и подражаний во многих странах мира. Бросок обувью - крайне оскорбительный жест в арабской культуре.

Тикрит - родной город бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. В 2003 году режим Хусейна был свергнут при поддержке США. В 2006 году бывший президент был повешен по приговору иракского суда.

Лента.ру