Президент США возмущен чрезмерными бонусами банковских служащих

Президент США Барак Обама резко осудил выплату банковским служащим Wall Street годовых бонусов в размере 18 млрд долл. в период финансового кризиса, передает Associated Press. "Это верх безответственности и это просто позор", - сказал Б.Обама. Он также заявил, что по его поручению министр финансов США Тимоти Гейтнер свяжется с корпоративными финансовыми лидерами, чтобы "донести до них позицию президента США".

РосБизнесКонсалтинг