Из-за тумана Путин не встретился с премьер-министром Китая

Встреча премьер-министра России Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Давосе не состоялась по техническим обстоятельствам, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Беседа Путина и Вэнь Цзябао была запланирована в Давосе на среду.

"Встреча не состоялась по техническим причинам", - сказал Шувалов, добавив, что программу Путина пришлось скорректировать из-за погодных условий, так как в Швейцарии был туман.

РИА "Новости"