Из-за тумана Путин не встретился с премьер-министром Китая
02:32, 29 января 2009Разное
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В Швейцарии непогода
Встреча премьер-министра России Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в Давосе не состоялась по техническим обстоятельствам, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Беседа Путина и Вэнь Цзябао была запланирована в Давосе на среду.
"Встреча не состоялась по техническим причинам", - сказал Шувалов, добавив, что программу Путина пришлось скорректировать из-за погодных условий, так как в Швейцарии был туман.
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