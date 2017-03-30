Пресс-конференция Alfa Jazz Fest 2017

Участники:

- Алексей Коган, творческий куратор Alfa Jazz Fest

- Наталья Горбачевская, исполнительный директор Alfa Jazz Fest

- Владимир Каминский, член оргкомитета Alfa Jazz Fest

- Реут Шапир Бен-Нафтали, глава политического отдела Посольства Государства Израиль в Украине

Участники пресс-конференции ознакомят Вас с программой Alfa Jazz Fest 2017, нововведениями, программой концертов и других фестивальных событий.

Просим заявки на аккредитацию присылать на: a.hrafskaya@alfajazzfest.com

(до 18:00 ч 29.03.2017 г.) или по телефону: 063 995 83 52.

Дополнительная информация:

Александра Графская (ассистент PR-специалиста)

тел. +38 (063) 995 83 52

e-mail: a.hrafskaya@alfajazzfest.com

www.alfajazzfest.com

http://www.facebook.com/alfajazzfest