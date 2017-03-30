Пресс-конференция Alfa Jazz Fest 2017
12:00, 30 марта 2017Разное
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30 марта, в четверг в 12:00 в Креативном пространстве "Часопис" (г. Киев, вул. Л. Толстого, буд. 3) состоится пресс-конференция организационного комитета ежегодного международного джазового фестиваля Alfa Jazz Fest.
Участники:
- Алексей Коган, творческий куратор Alfa Jazz Fest
- Наталья Горбачевская, исполнительный директор Alfa Jazz Fest
- Владимир Каминский, член оргкомитета Alfa Jazz Fest
- Реут Шапир Бен-Нафтали, глава политического отдела Посольства Государства Израиль в Украине
Участники пресс-конференции ознакомят Вас с программой Alfa Jazz Fest 2017, нововведениями, программой концертов и других фестивальных событий.
Просим заявки на аккредитацию присылать на: a.hrafskaya@alfajazzfest.com
(до 18:00 ч 29.03.2017 г.) или по телефону: 063 995 83 52.
Дополнительная информация:
Александра Графская (ассистент PR-специалиста)
тел. +38 (063) 995 83 52
e-mail: a.hrafskaya@alfajazzfest.com
www.alfajazzfest.com
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