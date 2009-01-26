В Полтавской области застрелили охотника

18:53, 26 января 2009
Разное
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Возбуждено уголовное дело

В Полтавской области охотник застрелил охотника.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД в Полтавской области, трагедия произошла в Лохвицком районе.

«Вблизи села Сенча в лесном массиве 51-летний местный житель, находясь на охоте, неосторожным выстрелом убил 44-летнего жителя с. Бодаква, который тоже был на охоте. Стрелявший говорит, что стрелял в якобы зверя. На самом деле то был охотник из другой компании. Картечь попала охотнику в грудь, поразив сердце, легкие, руку и щеку», - сказал начальник ЦОС ГУ МВД в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, мужчина стрелял из собственного зарегистрированного охотничьего ружья. Подозреваемый задержан. Оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч.1 ККУ (Убийство по неосторожности).

 

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