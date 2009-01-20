Армани обвинил Дольче и Габбану в краже штанов

Итальянский дизайнер одежды Джорджио Армани обвинил коллег по цеху Доменико Дольче и Стефано Габбану в плагиате, сообщает в понедельник BBC.

В субботу 17 января, первый день Миланской недели моды, Дольче и Габбана показали стеганые шелковые брюки, изготовленные с использованием той же технологии, что и аналогичный предмет одежды, показанный Армани на день позднее. После своего показа Армани заявил журналистам: "Дольче и Габбана вынуждены копировать, пока сами так не научились".

В ответ на это Дольче и Габбана заявили, что им "есть чему поучиться, но уж точно не у Армани". По их словам, Армани никогда не был для них источником вдохновения, и они "перестали смотреть его показы очень давно".

Как передает Reuters со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, о сходстве брюк Армани рассказал его ассистент Лео Дель Орко. Комментировать ответное заявление Дольче и Габбаны Армани в беседе с агентством отказался.

Миланская неделя моды сезона осень/зима 2009-2010 началась 17 января и продлится до среды 21 января. В числе прочих на ней представлены такие известные марки, как Vivenne Westwood, Gianfranco Ferre, Versace, Dirk Bikkembergs, Alexander McQueen и многие другие.

Лента.ру