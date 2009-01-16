Похоже, Черновецкий стал мэром не того города...

В Кременчуге Полтавской области откроют университет для пенсионеров.

Об этом заявил глава Автозаводского райисполкома Кременчуга Владимир КОВАЛЕНКО.

«Университет третьего возраста на базе Кременчугского института Днепропетровского университета экономики и права – это учебное заведение для пенсионеров, которые считают, что учиться никогда не поздно. Вступительных экзаменов не будет, а студбилеты предусмотрены. Предусмотрены и каникулы. Занятия будут проходить два раза в месяц по два часа на протяжении двух лет. Пары будут комбинироваться: сначала лекции, потом экскурсии и интересные встречи», - сказал В.КОВАЛЕНКО.

По его словам, в учебном заведении, как и в других учебных заведениях будет ректор, своя атрибутика - устав, эмблема, гимн и флаг.

Планируется, что в вузе будет работать два факультета: культурно-образовательный и историко-краеведческий.