Жена Роднянского отказывается от иска относительно права собственности на «1+1»

Супруга почетного президента телеканала «1+1» Александра РОДНЯНСКОГО - Валерия МИРОШНИЧЕНКО обратилась в Шевченковский суд г. Киева с заявлением оставить ее иск о признании ее права общей совместной собственности на 70% уставного фонда «ТРК «Студия 1+1» без рассмотрения.

Как сообщил УНИАН представитель интересов Игоря КОЛОМОЙСКОГО в суде, адвокат Вячеслав КАРТАШОВ, вопрос об удовлетворении заявления супруги А.РОДНЯНСКОГО рассматривался на судебном заседании, которое состоялось в Шевченковском суде сегодня, 2 октября.

По мнению В.КАРТАШОВА, подача подобного заявления является вынужденным шагом оппонентов И.КОЛОМОЙСКОГО, вызванным тем обстоятельством, что «информация о попытке провести судебное разбирательство между супругами Роднянскими за закрытыми дверьми стала публичной». Как сказал В.КАРТАШОВ, «это логичный шаг стороны, не уверенной в собственных силах и правоте. После удовлетворения судом заявления И.КОЛОМОЙСКОГО о привлечении его к участию в деле, для наших оппонентов этот процесс утратил свою логику и смысл.» «Не удивлюсь при этом, если уже завтра обнаружится, что супруги Роднянские снова сменили место проживания с улицы Институтской на Борисполь, либо Бровары и инициировали новый процесс в новом суде», - заявил в интервью агентству В.КАРТАШОВ.

Адвокат также напомнил, что существует аналогичный иск В.МИРОШНИЧЕНКО в Печерском районном суде г. Киева, производство по которому приостановлено до рассмотрения апелляционным судом дела по иску И.КОЛОМОЙСКОГО к А.РОДНЯНСКОМУ о признании права собственности на 70% уставного фонда ООО «ТРК «Студия 1+1».

Как сообщал УНИАН, супруга почетного президента телеканала «1+1» А.РОДНЯНСКОГО В.МИРОШНИЧЕНКО обратилась в Печерский и Шевченковский районные суды г. Киева с исками о признании ее права общей совместной собственности на 70% уставного фонда «ТРК «Студия 1+1». По информации представителей И.КОЛОМОЙСКОГО, В.МИРОШНИЧЕНКО в своем иске основывается на норме законодательства, в соответствии с которой имущество (речь в иске идет о 70% телеканала «1+1» - УНИАН), нажитое в браке, является общей собственностью супругов.

Иск в Печерский районный суд был подан 3 августа, в Шевченковский - 11 августа.

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. долл. Завершение сделки должно было произойти к сентябрю 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME), фактически отозвала свое согласие на проведение указанной транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО «ТРК «Студия «1+1».

В то же время, А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что относительно продажи доли в уставном капитале телеканала «1+1» Игорю КОЛОМОЙСКОМУ «никаких сделок не было», а также о том, что он «не совсем понимает» сути мирового соглашения, о возможности которого говорил И.КОЛОМОЙСКИЙ. Представители А.РОДНЯНСКОГО также оспорили в апеляционном суде решение Печерского суда.