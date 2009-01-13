Газпром: Украина скомпрометировала себя как страна транзитер

В ОАО «Газпроме» заявляют, что необходимо ускорить строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», так как Украина скомпрометировала себя как страна транзитер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

«У нас попыток дискредитировать кого-то нет, и времени на это нет. Украина сама себя дискредитирует безрассудным поведением – «как сумасшедший бегает с бритвой в руке» (искаженная цитата из стихотворения уроженца Украины Арсения Тарковского. - Прим.), - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, данная ситуация показала, что необходимо диверсифицировать маршруты поставок российского газа и таким образом уменьшить «транзитные риски».

«Мы уже сталкиваемся с неуправляемыми рисками. При чем неуправляемыми не только на базе двусторонних отношений, а на базе многосторонних отношений, когда мы вместе с Европейским Союзом пытаемся привести в нормальное русло действия транзитной страны», - сказал он добавив, что чем скорее будут построены «северный и южный» потоки, тем меньше рисков будет в будущем.