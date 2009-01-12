Сотрудникам литовских министерств разрешили носить джинсы

В нескольких литовских министерствах введена "джинсовая пятница", сообщает Delfi.lt. Это означает, что в последний рабочий день недели сотрудники могут приходить на службу в одежде свободного стиля.

Такая практика будет действовать в министерствах, которыми руководят представители Движения либералов (одной из политических сил, вошедших в правящую коалицию после недавних выборов). Это Министерство образования и науки, Министерство транспорта и Министерство юстиции.

Министр образования Гинтарас Стяпонавичюс пояснил, что послабления не будут касаться тех сотрудников, которые в этот день должны участвовать в каких-либо официальных встречах.

Упомянутые министерства не первые, в которых вводится эта практика. Три года назад, как отмечает агентство, "джинсовая пятница", была введена в Министерстве иностранных дел Литвы.

Лента.ру