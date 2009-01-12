Венгерская полиция будет проверять зимние шины у иностранцев

Венгерская полиция сообщила об усилении контроля за техническим состоянием автомобилей и применением шин зимнего образца. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Сергей БРОВКО.

По его словам, сообщение об этом поступило руководству Чопского пограничного отряда от полиции Венгерской Республики. В нем, в частности, речь идет о том, что будут приняты более жесткие меры (штрафы) в отношении граждан, путешествующих по территории Венгерской Республики автомобильным транспортом и использующих транспортные средства с нарушением установленных норм правил дорожного движения.

Особое внимание, говорится далее в сообщении, будет обращено на техническое состояние транспортных средств и применение автомобильных шин зимнего образца.

Причина применения более жесткого контроля - сложные погодные условия. Поэтому будет действовать он, как отмечает С.БРОВКО, на протяжении всего зимнего периода.