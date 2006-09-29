Янукович: Донбасс нуждается в Божьей помощи

Предстоятель Украинской православной церкви Московского партиархата Владимир поблагодарил премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «за поддержку церкви и служение народу».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Владимир сказал в своей речи во время торжественной литургии в Свято-Преображенском кафедральном соборе в Донецке.

Митрополит Владимир вручил Орден Святого Апостола Иоанна Богослова митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону за вклад в развитие церкви и в связи с 15-летием со дня основания Донецкой епархии.

Верующие пропели В.ЯНУКОВИЧУ и Илариону «Многая лета».

«Мы должны радоваться торжеству православия в Донбассе», - сказал Владимир.

В ответном слове В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве храма и подчеркнул, что Донбасс «нуждается в Божьей помощи».

«Мы верим, что Господь Бог будет помогать нам всегда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в Донбассе люди тяжело трудятся в три смены круглосуточно, и подчеркнул, что только с Божьей помощью можно преодолеть эти трудности.

«Но все трудности с таким народом мы переживем и победим», - заключил В.ЯНУКОВИЧ.

В Донецке началось совещание актива области, которое проводит В.ЯНУКОВИЧ.