Британцы объявили о создании сверхпрочной брони

Ученые военного ведомства Великобритании объявили о разработке сверхпрочной брони для армейских транспортных средств, сообщает BBC News. Новая броня, представленная на семинаре в Кембриджском университете и получившая наименование "Супер бейнит" (Super Bainite), сможет обеспечить дополнительную защиту экипажам военной техники.

Броня имеет перфорированную структуру, и, по мнению разработчиков, именно за счет отверстий попадающие в нее предметы будут изменять направление движения. В частности, пуля, попадающая в грани отверстий перфорированной брони, с большей вероятностью может быть остановлена. Предположение удалось подтвердить и результатами баллистических тестов. Кроме этого, вес пластин, изготовленных по такой технологии, значительно меньше обычных.

Дополнительная прочность брони достигается за счет технологий ее изготовления. Сталь нагревают до 1000 градусов по Цельсию, а затем остужают до 200. Однако для того, чтобы броня достигла достаточного уровня баллистической защиты, в таком состоянии она должна находиться более двух недель, перед тем как ее температуру снизят до уровня комнатной.

Этот метод известен еще с 1930 годов, однако считался слишком длительным и дорогим для поточного промышленного производства. Но исследователи пришли к выводу, что если снижать температуру не до 200, а до 250 градусов, выдерживать ее в таком состоянии будет достаточно всего восемь часов. За счет этого стоимость и сроки производства удастся существенно снизить, а броня сохранит высокий уровень прочности, оставаясь при этом ковкой.

Работы над броней Super Bainite британские ученые ведут уже не первый год, и, как ранее сообщали некоторые специализированные издания, интерес к ней проявляли не только британские, но и американские военные. Специалисты предполагают, что новую броню можно будет использовать не только для укрепления бронемашин, но и танков. В настоящее время на основных американских и британских боевых танках Abrams и Challenger используется композитная броня Chobham, разработанная в 1960 годы.

Лента.ру