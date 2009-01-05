Впервые в Украине в детсаду открыли Музей армии

В городе Бердичеве Житомирской области впервые в Украине в детском саду открыли Музей армии.

Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Бердичевского горсовета, этот музей открыт в рамках создания в дошкольных учебных заведениях музейных комнат - таких, как комната меда, вышивки, писанки, и тому подобное.

«Мы стали инициаторами открытия в Бердичевском детсаду «Барвинок» Музея армии, призванного с малых лет воспитывать у детей уважение к Родине и патриотизм», - отметила заместитель начальника управления Раиса ЧОРНОПЛЕЧА.

По ее словам, также Музей армии должен научить дошкольников ценить профессию военных.

Р.ЧОРНОПЛЕЧА сообщила, что основными экспонатами музея является текст военной присяги, фотодокументы и военная форма.

При этом она отметила, что экспонаты музея вызывают у детей значительный интерес, однако далеко не все родители одобрительно относятся к открытию этой музейной комнаты.