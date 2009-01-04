За сутки в Украине произошло 54 ДТП
11:28, 04 января 2009Разное
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Погибли 10 человек
В субботу в 4.00 возле села Чукив Немировского района Винницкой области автомобиль «ВМW-525» съехал в кювет и врезался в дерево, после чего загорелся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли 4 человека.
Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 10 и травмированы 65 человек.
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