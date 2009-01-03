Chrysler получит 4 миллиарда долларов от правительства, но...

Министерство финансов США объявило об окончательном подписании договора о предоставлении займа на сумму четыре миллиарда долларов корпорации Chrysler в рамках программы финансовой помощи американским автопроизводителям, сообщает AFP 3 января. Вся сумма уже была переведена на счета компании.

Предоставленная помощь должна помочь Chrysler провести реструктуризацию и избежать банкротства - эти средства входят в 13,4 миллиарда долларов, выделенных президентом США Джорджем Бушем в декабре 2008 года на поддержку концернов Chrysler и General Motors.

В соответствии с условиями соглашения, до 31 марта оба концерна будут обязаны убедительно доказать, что на выделенные средства им удалось провести реструктуризацию, которая позволит им самостоятельно выжить в условиях экономического кризиса. В обратном случае, правительство может потребовать от них в течение 30 дней вернуть деньги.

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