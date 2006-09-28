Аделаджа обещает 1 миллион долларов

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА обещает выплатить 1 миллион долларов тому, кто докажет реальность истории, когда один из пастырей его церкви запретил своей больной жене применять лекарства, а вместо этого ее выносили на сцену во время проповеди и молились за ее исцеление.

Об этом С.АДЕЛАДЖА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя факт якобы жестокого обращения одного из пастырей церкви со своей женой, в результате которого она умерла.

«Если вы найдете эту семью и покажете ее в телеэфире, я дам вам 1 миллион долларов. Если вы берете на себя ответственность за эту ложь – найдите семью и вы станете миллионером», - сказал С.АДЕЛАДЖА, обращаясь к журналистам.