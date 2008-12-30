Кондолиза Райс рассказала, почему она все еще не замужем

Госсекретарь США Кондолиза Райс призналась, что еще не встретила мужчину, за которого хотела бы выйти замуж. На личный вопрос 54-летняя политик ответила в интервью телеканалу Си-Би-Эс.

Личная жизнь Кондолизы Райс - одна из любимейших тем бульварной прессы Америки. Всех интересует один вопрос - почему 54-летняя Райс до сих пор не вышла замуж или хотя бы не нашла "бойфренда".

"Знаете, люди все время меня спрашивают... Это потому, что у тебя много работы? - поделилась госсекретарь Америки. - И я всегда говорю: послушайте, дело в том, что не хочется выходить замуж абстрактно... Хочется выйти замуж за человека, который из себя что-то представляет. Я просто не нашла человека, за которого хотела бы выйти замуж", - сказала одна из самых влиятельных женщин Америки.

РИА "Новости"