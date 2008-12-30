Кондолиза Райс рассказала, почему она все еще не замужем
"Знаете, люди все время меня спрашивают..."
Госсекретарь США Кондолиза Райс призналась, что еще не встретила мужчину, за которого хотела бы выйти замуж. На личный вопрос 54-летняя политик ответила в интервью телеканалу Си-Би-Эс.
Личная жизнь Кондолизы Райс - одна из любимейших тем бульварной прессы Америки. Всех интересует один вопрос - почему 54-летняя Райс до сих пор не вышла замуж или хотя бы не нашла "бойфренда".
"Знаете, люди все время меня спрашивают... Это потому, что у тебя много работы? - поделилась госсекретарь Америки. - И я всегда говорю: послушайте, дело в том, что не хочется выходить замуж абстрактно... Хочется выйти замуж за человека, который из себя что-то представляет. Я просто не нашла человека, за которого хотела бы выйти замуж", - сказала одна из самых влиятельных женщин Америки.