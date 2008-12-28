Subaru врезалась в рейсовый автобус: есть жертвы

Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в районе поселка Гаспра (Большая Ялта).

Автомобиль "Subaru" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Isuzu-Bogdan", который двигался в Севастополь.

По данным крымского Главка МЧС, в автоаварии погиб пассажир «Субару».

Пострадали 27-летний водитель автобуса и три его пассажира (1986, 1988 и 1989 годов рождения). Пострадавшие были доставлены в Ливадийскую больницы. Их состояние удовлетворительное, отметили в МЧС.