Альбом-каталог почтовых открыток создали в Луцке

В Луцке презентовали альбом-каталог старых почтовых открыток „От сердца к сердцу. Волынь в почтовой открытке начала ХХ ст.".

Материалы для издания его авторы - краевед, коллекционер-филокартист из Любомля Николай ДЗЕЙ, инспектор по связям с общественностью Ягодинской таможни Светлана ФЕДОНЮК и коллекционер из Луцка Виктор ЛИТЕВЧУК - собирали более десяти лет. Инициатором издания альбома стал бывший начальник Ягодинской таможни Виталий КУЧМАН.

Представленные в альбоме и описанные в каталоге иллюстрированные открытки являются оригинальной составляющей истории Волыни, они содержат познавательную информацию для всех, кто интересуется историей почты, издательского дела, архитектуры и живописи.