Альбом-каталог почтовых открыток создали в Луцке
07:52, 28 декабря 2008Разное
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Материалы авторы собирали больше 10 лет
В Луцке презентовали альбом-каталог старых почтовых открыток „От сердца к сердцу. Волынь в почтовой открытке начала ХХ ст.".
Материалы для издания его авторы - краевед, коллекционер-филокартист из Любомля Николай ДЗЕЙ, инспектор по связям с общественностью Ягодинской таможни Светлана ФЕДОНЮК и коллекционер из Луцка Виктор ЛИТЕВЧУК - собирали более десяти лет. Инициатором издания альбома стал бывший начальник Ягодинской таможни Виталий КУЧМАН.
Представленные в альбоме и описанные в каталоге иллюстрированные открытки являются оригинальной составляющей истории Волыни, они содержат познавательную информацию для всех, кто интересуется историей почты, издательского дела, архитектуры и живописи.
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