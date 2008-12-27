ЦРУ подкупает вождей афганских племен "виагрой"

Американская разведка использует для получения информации в Афганистане самые разнообразные способы, включая подкуп вождей местных племен, пишет газета The Washington Post.

В статье описывается один из таких эпизодов. Агент ЦРУ пришел к 60-летнему вождю и предложил ему четыре голубые таблетки "виагры". "Возьмите одну, вам понравится", - сказал он. Через несколько дней агент вернулся в офис с важной информацией о передвижении боевиков "Талибана" и попросил выделить ему еще "виагры".

"Мы сделаем все, чтобы повлиять на людей и завоевать друзей - будь то постройка школы или поставка "виагры", - отметил источник издания в спецслужбах.

По его словам, традиционные взятки в виде денег и оружия среди афганских племен практически неэффективны, в отличие от таблеток для усиления потенции. У многих престарелых вождей бывает до четырех жен - максимум, который разрешает Коран. При помощи американской "виагры" им удается поддерживать авторитет в семье и племени.

Лента.ру