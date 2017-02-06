В Институте Горшенина состоится обсуждение повестки дня ВР на ближайшую сессию
15:00, 06 февраля 2017Разное
125
Какие политические и экономические тренды будут актуальны в 2017 году?
6 февраля (понедельник) 2017 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол “Повестка дня Верховной Рады на ближайшую сессию и 2017 год”.
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
- Основные вопросы повестки дня новой сессии ВР.
- Какие законы должны быть приняты ВР срочно и почему?
- Какие вопросы могут стать камнем преткновения?
- Какие политические и экономические тренды будут актуальны в 2017 году, какова роль Верховной Рады в их продвижении и воплощении: евроинтеграция, борьба с коррупцией, восстановление государственной целостности, реформа государственного аппарата, восстановление экономики, привлечение инвестиций и т. п?
Участники круглого стола:
- Борислав Розенблат, народный депутат Украины (БПП);
- Елена Сотник, народный депутат Украины («Самопомощь»);
- Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»);
- Вадим Кривенко, народный депутат Украины («Народный Фронт»).
- Модератор - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.UA
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter