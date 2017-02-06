В Институте Горшенина состоится обсуждение повестки дня ВР на ближайшую сессию

Какие политические и экономические тренды будут актуальны в 2017 году?

6 февраля (понедельник) 2017 года в 15:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол “Повестка дня Верховной Рады на ближайшую сессию и 2017 год”.

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Основные вопросы повестки дня новой сессии ВР.

Какие законы должны быть приняты ВР срочно и почему?

Какие вопросы могут стать камнем преткновения?

Какие политические и экономические тренды будут актуальны в 2017 году, какова роль Верховной Рады в их продвижении и воплощении: евроинтеграция, борьба с коррупцией, восстановление государственной целостности, реформа государственного аппарата, восстановление экономики, привлечение инвестиций и т. п?

Участники круглого стола:

Борислав Розенблат, народный депутат Украины (БПП);

Елена Сотник, народный депутат Украины («Самопомощь»);

Сергей Соболев, народный депутат Украины (ВО «Батькивщина»);

Вадим Кривенко, народный депутат Украины («Народный Фронт»).

Модератор - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.UA

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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).