На Полтавщине повесилась майор милиции

Вчера сотрудники УМВД в Полтавской области прощались с коллегой - сотрудником Полтавского областного детского приемника-распределителя. Женщину-майора милиции, 23 сентября нашли повешенной в лесопосадке вблизи села Божково Полтавского района.

Источник в областной милиции сообщил, что 38-летняя женщина-майор покончила с собой, приехав к родителям в село. До назначения в приемник-распределитель М. служила в отделе криминальной милиции по делам несовершеннолетних. По службе характеризовалась положительно. Семьи у нее не было.

Что подтолкнуло офицера милиции к самоубийству, пока неясно. Возможно, говорят в милиции, материальные проблемы. Как оказалось, совсем недавно она купила для себя однокомнатную квартиру в престижном доме в самом центре Полтавы. Но это только предположение.

Это уже третье самоубийство сотрудников Полтавского УМВД за последнее время. Зимой в Полтаве покончила с собой молодая женщина - следователь, старший лейтенант милиции, выбросившись из окна квартиры. Перед этим в райцентре Гребенка застрелился майор милиции.

Обком