На Луганщине перевернулся автобус с 20-ю пассажирами

Возле села Шахта №53 Антрацитовского района Луганской области, на автодороге Антрацит – Фащевка, водитель автобуса „ПАЗ”, в котором находились 20 пассажиров, не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек, еще 1 человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован в больницу города Красный Луч. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 13 и травмированы 135 человек.