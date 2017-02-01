Эксперты обсуждают защиту интеллектуальной собственности в Украине (прямая трансляция)

Мероприятие проводится в рамках совместного с представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine» с целью обсуждения состояния реформирования сферы защиты прав интеллектуальной собственности в Украине.

Во время круглого стола планируется рассмотреть следующие вопросы:

Почему в Украине крайне медленно реформируется сфера интеллектуальной собственности, нарушаются авторские и смежные права и процветает интернет-пиратство?

Выполняет ли Украина в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС взятые на себя определенные обязательства по эффективной охране и защите прав интеллектуальной собственности?

Какие шаги должна сделать украинская власть чтобы ускорить реформы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и остановить интернет-пиратство?

Будет ли Украина платить роялти?

Чем грозит Украине попадание в «черные списки», если реформы 2017 в сфере защиты прав интеллектуальной собственности будут провалены? и другие.

Участники: руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж; народный депутат Украины Виктория Пташник; директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич; директор ОП «Украинский Музыкальный Альянс» Павел Калениченко; директор Ассоциации Музыкальной Индустрии Украины Игнат Бережной; генеральный директор патентно-правовой фирмы «Пахаренко и партнеры» Антонина Пахаренко-Андерсон; партнер патентно-правовой фирмы «Пахаренко и партнеры», адвокат, директор «Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством» Александр Пахаренко; координатор по поддержке общественных проектов «Пахаренко и партнеры» и «Украинский альянс по борьбе с подделками и пиратством» Вероника Березанская; директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова; партнер, руководитель практики интеллектуальной собственности и разрешения споров ЮК «Aequo», член Интернет Комитета Международной ассоциации владельцев торговых марок (INTA) Александр Мамуня; заместитель начальника Управления расследований и исследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Оксана Манько; представитель Microsoft Украина; специалисты и эксперты.

Модератор круглого стола - заместитель руководителя Департамента экономических новостей УНИАН Николай Бабич.

Организатор от УНИАН - руководитель пресс-центра Ирина Головатенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 498 07 64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.