Мировые запасы ванили оказались под угрозой

Мадагаскарские исследователи установили, что мировые запасы ванили находятся под угрозой, сообщает New Scientist. По словам биологов, в ближайшие годы значительная часть мировых посевов этого растения может просто погибнуть.

Ученые обследовали плантации ванили на Мадагаскаре, который является крупнейшим поставщиком этой пряности на рынке - на его долю приходится более половины мирового производства ванили. Оказалось, что более 80 процентов посевов заражены неизвестным науке грибком.

По мнению исследователей, данный факт - следствие роста цен на пряность в 1990-х годах. Чтобы извлечь максимальную выгоду крестьяне пренебрегали правильной технологией разведения, сажая растения ванили слишком близко друг к другу. Это привело к уменьшению количества солнца, получаемого отдельными ростками, создав отличные условия для развития грибковых заболеваний.

Ваниль - род многолетних лиан. Также ванилью называют стручки, которые произрастают на лиане. Из-за сложности технического процесса производства ваниль является на сегодняшний день одной из самых дорогих пряностей. В основном она используется при производстве кондитерских изделий.

Лента.ру