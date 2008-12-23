Кого из украинских политиков можно поздравить с Днем ФСБ?

День ФСБ стал в России чрезвычайно помпезным праздником... Путин не стал лишний раз напоминать о том, что „расширение оперативных возможностей” ФСБ определяется деятельностью внешней агентуры... Мнение

20 декабря путинская Россия широко отмечала День работника органов безопасности, который до 1995 года носил „гордое” название „День чекиста”. 91 год назад Совнарком принял постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии. Аббревиатура „ЧК” стала всемирно известным символом агрессивности, жестокости, репрессий, коварства и лицемерия. Недаром в народе появилась афористическая характеристика для садиста: „Его из ЧК за зверства выгнали!” Такую же эмоционально-смысловую нагрузку несли на себе и аббревиатуры органов – преемников порождения „железного Феликса” – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, наконец – ФСБ.

За ними – ГУЛАГ, массовые расстрелы, пытки, преследования инакомыслящих „железный занавес”, поддержка международного терроризма, убийства заграничных политических и общественных деятелей, Чечня и Грузия...

Но в руководстве современной России этого позорного наследия никто не стесняется, им там даже гордятся. А „день ФСБ” стал в России чрезвычайно помпезным праздником. Еще бы, чуть ли не все представители правящей верхушки – если не выходцы из КГБ или ГРУ, то бывшие „стукачи” компетентных органов.

Кадровый разведчик-кагэбист, в настоящее время премьер-министр РФ Владимир Путин 20 декабря лично поздравил дорогих коллег с праздником на торжественном собрании: „Уважаемые друзья, в последние годы мы много сделали для укрепления нашей национальной безопасности. Существенно расширены технические и оперативные возможности Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, и все это вселяет уверенность, что любые попытки ослабить или дестабилизировать Россию, нанести вред интересам страны и ее гражданам будут жестко прекращаться”.

Старый конспиратор не стал лишний раз напоминать о том, что „расширение оперативных возможностей” ФСБ в значительной мере определяется активной деятельностью внешней агентуры – как кадровых разведчиков, так и завербованных в стране пребывания „кротов”. Их он не поздравил с праздником. Точнее, не выделил...

Хочется от всего сердца поздравить с Днем ФСБ таких лиц в Украине.

Коновалюка Валерия Ильича, корявые упражнения которого на ниве кинематографии и так называемых следственных комиссий весьма способствовали решению неотложных задач ФСБ относительно дискредитации украинской власти и государства в целом. Хотя само название „кино-шедевра” „Мистецтво зради” очень идет самому автору.

Интересно, как он чувствовал себя, когда открыто ездил по Южной Осетии в сопровождении офицеров ФСБ? Или, может, гордость переполняла: сопровождают целые полковники такого “служивого”, который за четыре года пребывания в российской армии остался лейтенантом и командиром взвода? А затем еще и уволен был с позорной формулировкой о „моральных качествах”? А теперь, можно сказать, гордость специалистов ФСБ по информационным войнам – дал повод поднять такую антиукраинскую бучу на ровном месте.

Дергача Леонида Васильевича... СМИ много писали о его связях с Севой Могилевичем, которого давно считают сугубо феэсбешным персонажем.

Сивковича Владимира Леонидовича, которого отправили из КГБ в отставку совсем юным подполковником в 1992 году. Остались якобы вопросы относительно того, по каким ценам подполковник распродавал тогда имущество советских войск в Германии. Еще недавно вокруг него происходили ужасные вещи. 23 февраля 1999 года несколькими выстрелами был убит подполковник МВД в отставке Александр Дейнеку, который работал на канале СТБ (созданному Сивковичем) и которого считали едва не бодигардом Сивковича; через полгода в собственной квартире находят повешенной Марьяну Черную, руководителя информационной службы СТБ; в мае 2002 года в собственной машине нашли застреленным прежнего генпродюсера СТБ Андрея Фещенко. А еще, если верить СМИ, с Дергачом Владимира Леонидовича роднит знакомство с Севой Могилевичем, с которым он вроде бы имеет таких достойных общих знакомых и приятелей, как уголовные авторитеты „Богомол” „Болгарин” (которого он помог вытянуть „из кичи”), „братья Карамазовы” и „Михась”.

Бута Юрия Анатолиевича, который, по утверждению СМИ, является выпускником юрфака Военного университета Министерства обороны Российской Федерации (основанного на базе Военного института иностранных языков, Военно-политической академии имени В.И.Ленина и Военной юридической академии Советской Армии). "Это заведение является прекрасной кузницей кадров: на выходе мы получаем – образованных разведчиков, контрразведчиков, юрисконсультов, следователей, прокуроров, психологов, переводчиков, журналистов", – рекламирует сам себя университет на собственном сайте. Здесь же отмечается, что его выпускники занимают руководящие должности в Главном управлении разведки Минобороны России, Федеральном агентстве правительственной связи, в ФСБ, МВД и других силовых органах. В 2000–2002 годах, после службы в российской армии и преподавания в российском военном вузе Юрий Бут был директором Центра международных проектов и сотрудничества Российской академии государственной службы при президенте России (Путине). И пусть кто-то скажет, что эта должность не принадлежит к кадровой обойме ФСБ. Потому естественно допустить, что попадание Бута во фракцию НУ-НС в парламенте по квоте Юрия Луценко было удачной спецоперацией. Особенно ввиду того, что своим выходом из демократической коалиции наш герой приложил руку к ее развалу. С Днем ФСБ вас, гражданин Украины с 2002 года...

Наливайченко Валентина Александровича уже поздравили с Днем чекиста – это сделал депутат-бютовец Святослав Олийник, напомнив, что и.о. главы СБУ в своей служебной автобиографии, поданной в ВР „забыл” указать факт своего обучения в школе КГБ и Краснознаменном институте КГБ им. Ю.Андропова (в настоящее время - Академия внешней разведки). Справедливости ради отметим, что, в отличие от упомянутых выше господ, Наливайченко пророссийских заявлений не делал и на руку ФСБ не играл. По крайней мере публично.

Список кандидатов на поздравления с Днем ФСБ среди украинского политикума просто необъятный, но всевозможные грачи, витренки и волги - слишком мелкие фигуры...

Поэтому, по-видимому, не им адресованы чеканные строки из приветствия президента РФ Дмитрия Медведева: „Руководство страны всегда ценило в сотрудниках спецслужб настоящий профессионализм и личное мужество... Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно решать поставленные задачи, верно служить интересам России и ее граждан”.

Николай Писарчук