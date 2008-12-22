12 серебряных монет Нацбанка завтра продадут с аукциона

Управление Национального банка Украины в Сумской области выставит на аукцион 12 серебряных памятных монет.

Как сообщили УНИАН в Сумском областном управлении НБУ, на аукцион, который состоится 23 декабря, выставляются пять монет «Крещение Киевской Руси» номиналом 100 гривень, монета изготовлена из серебра 999 пробы, весом 1 кг, стартовая цена — 3494 гривни. А также - семь монет «В честь визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I», номиналом 50 гривень (вес — 0,5 кг, стартовая цена — 2590 гривень).

Монеты получены региональным управлением НБУ и им же выставляются на аукцион.

Подобный аукцион в Сумах будет проведён впервые.