Форд столкнулся с подводой: погибла женщина
10:11, 22 декабря 2008Разное
1414 0
Извозчик был пьян
В Черниговской области вследствие столкновения подводы с автомобилем погибла 41-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации ДТП произошло вчера вечером на 88-м км автотрассы Киев – Чернигов - Новые Ярыловичи. Извозчик подводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время переезда проезжей части осуществил столкновение с автомобилем „Форд Транзит”.
Пассажирка подводы от полученных травм погибла на месте происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter