Форд столкнулся с подводой: погибла женщина

В Черниговской области вследствие столкновения подводы с автомобилем погибла 41-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации ДТП произошло вчера вечером на 88-м км автотрассы Киев – Чернигов - Новые Ярыловичи. Извозчик подводы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время переезда проезжей части осуществил столкновение с автомобилем „Форд Транзит”.

Пассажирка подводы от полученных травм погибла на месте происшествия.