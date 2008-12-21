ОМОН разогнал акцию протеста автомобилистов во Владивостоке

Во Владивостоке милиция разогнала несанкционированную акцию автомобилистов против повышения пошлин на иномарки, сообщает сайт радиостанции "Эхо Москвы" 21 декабря. По свидетельству очевидцев, в разгоне демонстрантов принимал участие ОМОН, который задержал более 30 человек, в том числе журналистов и случайных прохожих.

Как сообщает РИА Новости, около 13.00 по местному времени (5.00 по московскому) на центральной площади города собралось более ста участников акции. Милиция потребовала, чтобы собравшиеся разошлись, а получив отказ, приступила к разгону митинга.

В то же время, по данным AFP, в акции участвовали до тысячи человек, и речь идет о "сотнях задержанных", в том числе "нескольких десятках журналистов". Также, со ссылкой на очевидцев произошедшего, агентство сообщает, что многие участники акции были жестоко избиты бойцами ОМОНа.

10 декабря премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление правительства о повышении таможенных пошлин на иномарки. По новым правилам, в категорию подержанных автомобилей попали машины старше пяти лет (вместо семи), а пошлины были фактически повышены в два раза для легковых и в три - для грузовых автомобилей. Постановление, направленное на защиту российских производителей, вызвало стихийные акции протеста на Дальнем Востоке, где более 90 процентов автомобилей импортируется из Японии.

Сегодня акция протеста автомобилистов против повышения таможенных пошлин иномарки пройдет в Москве. Как сообщили в ГУВД столицы, "любые попытки провести несанкционированные акции будут немедленно пресекаться правоохранительными органами в соответствии с законом".