Общественная дискуссия "Национальный и международный взгляд на состояние демократических трансформаций в Украине"

25 января в 9-30 в Украинском кризисном медиа центре состоится общественная дискуссия «Национальный и международный взгляд на состояние демократических преобразований в Украине».

Организатор: Democracy Reporting International в Украине.

Вопросы:

- На каком этапе перехода к современной европейской демократической стране находится Украина?

- Какой прогресс был достигнут в этом направлении, особенно после революции Достоинства и насколько мощными являются факторы, способствующие продвижению или блокирующие его?

- Насколько эффективна синергия между национальными и международными двигателями реформ, и как ее можно усилить?

- Поскольку в новом году перед Украиной стоят серьезные испытания и новые вызовы на внешних фронтах, каковы перспективы в этом отношении, и какими должны быть приоритеты?

- Совпадает ли международный взгляд на эти вопросы с точкой зрения, распространенной в стране?

- Democracy Reporting International приглашает международных и национальных экспертов и реформаторов для обсуждения этих критических вопросов в общественной дискуссии, которая призвана усилить информированность и готовность к действиям, которые стране следует ожидать.

Приглашены: Михаэль Майер-Ресенде, исполнительный директор DRI; Петер Эрбен, Директор IFES в Украине (tbc) Вера Нанивская, председатель правления "Коллегиума Анны Ярославны"; Ярослав Юрчишин, исполнительный директор TI Ukraine (tbc) Анна Гопко, народный депутат (tbc), Игорь Попов, народный депутат; Оксана Сыроидо, народный депутат (tbc) и другие.

Модератор: Андрей Куликов (Украинский кризисный медиа-центр, Украинский дом, ул. Крещатик,

Необходима регистрация:https://goo.gl/forms/qh4hl3N8b2tjWRvP2.

Телефон: 093-019-98-22, b.bernatskyi@democracy-reporting.org