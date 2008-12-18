В Крыму насмерть замерз 10-летний ребенок

В Крыму умер от переохлаждения 10-летний мальчик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации пресс-службы, 17 декабря в селе Серебрянка Раздольненского района у дома культуры было найдено тело ребенка 1998 года рождения, без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

В ходе следствия стало известно, что мальчик вечером 16 декабря ушел из дома и не вернулся. Утром ребенка нашел односельчанин. По факту ведется следствие.